PSG : Adrien Rabiot menacé par le Barça, le clash est proche !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mis à l'écart par le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot doit vivre des jours difficiles car son possible futur club, le FC Barcelone, a décidé de lui coller une énorme pression. Visiblement déterminés à savoir ce que va faire le milieu de terrain du PSG, les dirigeants du Barça ont exigé de ce dernier qu'il prenne une position claire et nette d'ici la semaine prochaine où alors l'affaire sera classée et Adrien Rabiot ne signera pas avec le club catalan. Selon le Mundo Deportivo, qui relaie cette information, du côté du FC Barcelone on ne supporte plus de savoir que Véronique Rabiot négocie encore avec d'autres clubs à cet instant du mercato d'hiver.

Et la tension devient extrême dans le dossier Rabiot. « Le conseil d'administration du FC Barcelone a été contrarié par la tournure du feuilleton Griezmann l’été dernier et par le résultat des négociations avec De Jong (...) Ou le milieu de terrain international français passe un accord avec Barcelone, ou bien ce sera Barcelone qui renoncera officiellement à Rabiot compte tenu de la nature spéculative de la négociations avec sa mère et son agent », précise le quotidien sportif catalan, qui explique que le Barça attend une déclaration claire et nette du clan Rabiot la semaine prochaine. La situation devient très tendue pour le joueur du PSG et son entourage qui à force de jouer avec le feu pourrait se brûler.