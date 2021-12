PSG : Xavi Simons sur le départ, Pochettino responsable !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Pour sa première titularisation avec le PSG, Xavi Simons a livré une excellente prestation dimanche soir contre Feignies-Aulnoye. Et pourtant, Mauricio Pochettino ne compte pas sur lui.

Le grand public a enfin pu observer Xavi Simons dimanche soir. Certes face à une équipe de National 3, mais quand même. Le Néerlandais de 18 ans a fait forte impression au poste d’ailier droit dans le 4-3-3 de Mauricio Pochettino. Ce dernier a d’ailleurs souligné la belle prestation de son joueur en fin de match, en englobant les autres jeunes à qui il a enfin accordé des minutes. « Xavi a fait un très bon match, et surtout pendant 90 minutes, comme les autres jeunes d’ailleurs. Ils se battent et s’entraînent bien. Ils jouent avec les U19 habituellement et ce type de match leur donne la possibilité de s’intégrer, de rester avec les joueurs de l’équipe première et de créer des automatismes qui leur seront importants pour la suite », a déclaré l’entraîneur argentin, qui, pourtant, place encore loin l'ancien du Barça dans sa hiérarchie des milieux.

Xavi Simons, départ inévitable l’été prochain ?

Xavi Simons, en fin de contrat en juin 2022, demande des garanties au PSG pour prolonger. Ce que ne peut pas lui donner le PSG car à l’heure actuelle, Mauricio Pochettino reste l’entraîneur, et Foot Mercato souligne qu’il ne compte vraiment utiliser beaucoup plus Xavi Simons dans les prochains mois. Pourtant, le milieu offensif brille également avec les U19 et notamment en Youth League où il empile les buts et les passes décisives. Dimanche soir, Xavi Simons savourait. « Je me suis senti bien. Je suis très content, parce que c'est ma première titularisation, et j'ai joué tout le match. Ça fait plaisir de jouer avec des joueurs de haut niveau et je vais continuer à travailler en ce sens », a déclaré Xavi Simons, qui ne pourra pas non plus se montrer éternellement patient. Surtout que le FC Barcelone pourrait bien accélérer son retour dès janvier 2022.