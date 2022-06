PSG : Kylian Mbappé, c'est 205 millions d'euros pour Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La récente prolongation de contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain a ramené le footballeur français au sommet de la hiérarchie mondiale en matière de valorisation financière. Mbappé vaut de l'or.

A ceux qui se demandent si Nasser Al-Khelalfi n’a pas craqué complètement pour permettre de prolonger le contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 avec le PSG, alors que l’attaquant était libre, le très sérieux Observatoire du football CIES, basé en Suisse, apporte une réponse. Dans son étude basée à la fois sur la durée du contrat, les performances du joueur et de son club, mais également l’âge du joueur, son expérience et de nombreux paramètres précis et indiscutables, ces spécialistes ont réinstallé Kylian Mbappé tout en haut du classement des plus hautes valeurs financières sur le marché des transferts. C’est bien évidemment le fait que le meilleur joueur du monde a ajouté trois ans à son engagement avec le Paris Saint-Germain qui a contribué à faire de nouveau de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de la planète avec une valeur de transfert estimée à 205 millions d’euros. Dans ce classement il devance Vinicius Jr (185,3 millions d’euros) et Erling Haaland, qui est estimé à 152,6 millions d’euros après avoir quitté le Borussia Dortmund pour Manchester City. En Ligue 1, Mbappé écrase tout, mais son dauphin est une surprise.

Mbappé-Hakimi, le duo en or massif du PSG

Si l’on se réfère à notre seul championnat de France, Kylian Mbappé est évidemment loin devant l’ensemble des autres footballeurs, même si le PSG truste les quatre premières places. Cependant, là où l’on aurait pu penser à Neymar ou Lionel Messi, c’est Achraf Hakimi qui est le deuxième joueur dont la valeur de transfert est la plus haute en France. L’international marocain, grand ami de Mbappé, est estimé à 75,2 millions d’euros juste devant une autre surprise puisqu’il s’agit de Gianluigi Donnarumma, le gardien de but international italien étant valorisé par l’Observatoire du football à 73,7 millions d’euros. Le premier joueur de Ligue 1 n’évoluant pas au Paris Saint-Germain n’est autre que Lucas Paqueta, le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais, lequel est estimé à 61 millions d’euros, juste devant Aurélien Tchouaméni (60,8 millions d’euros). Sept joueurs de notre Championnat de Ligue 1 sont présents dans le Top 100 Mondial.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le PSG avait refusé 200 millions d'euros de Madrid pour Mbappé

Bien évidemment, toutes ces estimations sont à relativiser, puisqu'il est évident que Nasser Al-Khelaifi n'acceptera aucune offre pour vendre Kylian Mbappé lors de ce mercato. L'an dernier, le Real Madrid avait d'ailleurs mis près de 200 millions d'euros sur la table pour recruter le buteur du PSG, mais cette proposition avait alors été refusée sans aucune hésitation par le dirigeant qatari. Un an plus tard, son pari s'est avéré gagnant, reste à savoir si sportivement cela va finir par payer en Ligue des champions. Et ça aucune étude ne peut l'assurer à l'avance, ce qui est forcément plutôt rassurant, la victoire du Real Madrid cette saison en C1 après d'incroyables retournement de situation contre Paris, Chelsea et Manchester City l'ayant prouvé.