PSG : Wijnaldum abandonne son salaire pour quitter Paris

Indésirable au PSG cet été, Georginio Wijnaldum est plus que jamais sur le départ. Le Néerlandais fait d’un départ à l’AS Roma une priorité.

Le départ de Georginio Wijnaldum prend forme, doucement mais surement au Paris Saint-Germain. Dans le viseur de l’AS Roma, l’international néerlandais fait l’objet de négociations très serrées entre les deux clubs. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, Georginio Wijnaldum est bien décidé à prendre les choses en main en constatant que les négociations bloquent au sujet de la prise en charge de son salaire. Le journal aux pages roses croit savoir que Georginio Wijnaldum, déterminé à partir afin de ne pas mettre en péril sa place dans la sélection néerlandaise dans l’optique de la Coupe du monde, est prêt à sacrifier une partie de son salaire dans le but de faciliter son départ vers l’AS Roma. Un geste que les supporters romains, sur un nuage après la présentation gigantesque de Paulo Dybala, sauront apprécier à leur juste valeur.

AS Roma and Paris Saint-Germain, in direct contact for Gini Wijnaldum. All parties keen on completing the move but there’s still work to be done on salary/more details. 🇳🇱 #ASRoma



Wijnaldum also has other proposals but he’s now giving priority to Roma as fav destination. pic.twitter.com/IzmvmROet0