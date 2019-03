PSG : Wenger en a marre d'attendre, il va signer ailleurs

Dans : PSG, Ligue 1.

Parti d’Arsenal à la fin de son dernier contrat l’été dernier, Arsène Wenger a régulièrement confirmé qu’il comptait bien continuer à travailler dans le monde du football à 69 ans.

La perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain a pris du poids récemment, et ce pour plusieurs raisons. Il est très apprécié des dirigeants qataris, il demeure l’un des techniciens français les plus respectés et connus en Europe, il apprécie les entraineurs allemands et n’a jamais caché sa volonté d’aider Paris dans son grand défi de conquérir l’Europe. En plus de cela, les rumeurs d'un départ d'Antero Henrique grandissait dernièrement. Mais visiblement, la porte n’est pas ouverte pour lui au Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi a bien fait comprendre qu’il faisait toujours confiance à Antero Henrique et à Thomas Tuchel pour les saisons à venir, même si cela demandera confirmation quand le soufflet de l’élimination face à Manchester United va retomber.

Mais cette tendance, Arsène Wenger l’a bien enregistrée et il va rapidement en tirer les conséquences. Selon Le Parisien, l’Alsacien est tout proche de rejoindre la FIFA comme responsable du développement technique, pour devenir l’un des référents du président Gianni Infantino en ce qui concerne notamment les innovations dans le jeu. Un rôle bien au chaud dans les instances et qui l’éloigne tout de même des terrains. Un dernier point qui semble pour le moment le retenir encore un peu au moment de signer définitivement son contrat à la FIFA.