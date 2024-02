Kylian Mbappé très chaud pour signer à Arsenal ‍?

Dans : PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé est au cœur des spéculations depuis plusieurs semaines et tandis que l’attaquant du PSG est annoncé au Real Madrid, la Premier League reste à l’affût. C’est notamment le cas d’Arsenal.

Kylian Mbappé au Real Madrid, pour de multiples observateurs, c’est d’ores et déjà écrit. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, l’attaquant de 25 ans a toutes les chances de rejoindre le club de la capitale espagnole en tant que joueur libre. Son départ du PSG ne fait presque plus aucun doute et cette fois, le Qatar aura du mal à retenir son joyau. Mais les observateurs du ballon rond ont parfois tendance à oublier que le Real Madrid n’est pas le seul club sur terre autorisé à faire une offre à Kylian Mbappé. Et pour cause, les clubs de Premier League ont des moyens financiers supérieurs au Real Madrid et peuvent également tenter leur chance.

Liverpool a régulièrement été cité comme un candidat à la venue de « KM7 » mais ce mercredi, c’est Arsenal qui est évoqué comme un club susceptible d’accueillir Kylian Mbappé à compter de la saison prochaine. Dans un long papier consacré à la star du Paris Saint-Germain, The Independent lâche une véritable bombe en écrivant que Mbappé « rejoindrait volontiers » Arsenal. L’idée de suivre le même chemin que son idole absolu Thierry Henry ne laisse pas indifférent l’ancien attaquant de l’AS Monaco.

Arsenal outsider n°1 du Real dans le dossier Mbappé ?

Aucun détail financier n’est révélé par le média anglais, dont les informations ont d’ores et déjà été reprises par The Sun. Assurément, cette information risque de faire du bruit dans les heures à venir en Angleterre, où l’on rêve de voir Kylian Mbappé dans le même championnat qu’Erling Haaland, dans deux clubs différents qui se battent pour le titre. A ce jour, le Real Madrid reste l’immense favori pour accueillir le capitaine de l’Equipe de France mais à n’en pas douter, les Gunners sont bien actifs dans ce dossier et vont tenter de rafler la mise jusqu’au dernier moment. En attendant, les semaines passent et Kylian Mbappé reste silencieux quant à sa décision dans l’optique de la saison prochaine…