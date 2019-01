PSG : Visite décisive à Paris pour un deuxième renfort au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Débarqué samedi à Paris, Leandro Paredes devrait officiellement signer ce dimanche un contrat de quatre ans et demi avec le Paris Saint-Germain. Une nouvelle qui comblera d'aise Thomas Tuchel, lequel avait demandé à Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique de lui offrir au moins un milieu de terrain lors de ce mercato d'hiver. Mais, l'entraîneur allemand du PSG pourrait avoir une deuxième bonne surprise dès ce dimanche. Car si Leandro Paredes sera évidemment dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au match entre le Paris SG et Rennes, un autre invité de marque devrait être présent dans le stade parisien.

Selon L'Equipe, un dirigeant d'Everton, en charge de gérer le recrutement du club anglais, sera là, à priori pour superviser des joueurs rennais. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il a été prévu que le cas d'Idrissay Gueye soit abordé avec cet émissaire de l'autre club de Liverpool. Car le PSG ne se contentera pas du seul Leandro Paredes pour renforcer son effectif d'ici le 31 janvier, et la piste qui mène au milieu international sénégalais d'Everton est toujours prioritaire. Le Paris SG semble avoir décidé de tourner le dos à Allan, le club de la capitale ayant prévenu le milieu de Naples qu'il renonçait à faire une offre au club dirigé par Carlo Ancelotti.