PSG : Virer Tuchel, Leonardo a déjà trouvé les raisons

Ce n’est pas nouveau, mais Leonardo n’est pas un grand fan de Thomas Tuchel du côté du PSG. Et c’est donc pour cette raison que l’ombre de Massimiliano Allegri plane toujours au-dessus de Paris.

On le sait, Leonardo aime bien travailler avec un entraîneur qu’il a lui même choisi, comme cela avait notamment été le cas avec Carlo Ancelotti entre 2011 et 2013 au sein du Paris Saint-Germain. Revenu dans le club de la capitale française en 2019, le directeur sportif a donc dû composer avec Thomas Tuchel depuis un an. Sous contrat jusqu’en 2021, l’entraîneur allemand devrait jouer sa peau lors de la fin de saison, et surtout en Ligue des Champions, où le PSG a enfin réussi à franchir le cap des huitièmes de finale. En attendant de connaître les résultats du PSG sur la scène internationale, l’avenir de Tuchel restera incertain à Paris. C’est donc pour cette raison que Leonardo étudie plusieurs profils d’entraîneur en vue de la saison prochaine. Avec une priorité placée sur Massimiliano Allegri, l’ancien coach italien de la Juventus. Car si Tuchel a malgré tout de grandes chances d’aller jusqu’au bout de son contrat avec le PSG, le dirigeant brésilien aimerait bien le mettre dehors pour deux raisons, selon Paris United.

D’abord parce que le jeu déployé par l’équipe de l’ancien technicien de Dortmund n’emballe pas Leo. Adepte d’une philosophie spectaculaire, avec des joueurs techniques et créatifs, le DS du PSG aimerait que Tuchel adopte un vrai plan de jeu, et pas une philosophie basée sur les exploits individuels de Neymar et de Mbappé. Outre le terrain, Leonardo n'est pas non plus satisfait du travail de Tuchel dans son vestiaire. Pour le dirigeant de 50 ans, TT devrait mieux gérer humainement ses joueurs, et notamment ses remplaçants. Car si l’Allemand est aux petits soins pour son équipe-type, il a un peu plus de mal à gérer les autres éléments de son groupe, comme cela a été le cas avec Cavani pendant une partie de cette saison. Le comportement du coach envers Paredes ou Meunier interroge aussi, sachant qu’il ne laissait aucun passe-droit à ces deux joueurs-là. Mais alors est-ce que ces divergences de management entre Tuchel et Leonardo peuvent causer une cassure entre les deux hommes forts du PSG ? Réponse dans les semaines à venir, et probablement pas avant le mois d’août et la reprise du foot en France…