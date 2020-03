PSG : Guardiola, Allegri, Leonardo s'enflamme et Tuchel peut trembler

Dans : PSG.

Malgré la récente qualification du Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel est toujours sur la sellette en vue de la saison prochaine…

En mai 2019, l’entraîneur allemand avait pourtant été prolongé par sa direction jusqu'en 2021. Mais c’était avant l’arrivée de Leonardo. De retour aux affaires depuis l’été dernier, le directeur sportif n’a jamais porté Tuchel dans son coeur. Jusqu'à la victoire du PSG contre Dortmund en C1, les faits donnaient raison à Leonardo. Mais malgré l’exploit réalisé par le Paris de Tuchel, le dirigeant brésilien n’a pas changé d’avis : il veut virer Tuchel pour mettre un entraîneur à lui au cours de l’été prochain. Et si Leonardo a vraiment les pleins pouvoirs sportifs à Paris, Tuchel ne sera plus le coach du PSG la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’explique Paris United, qui avoue aussi que Leonardo a déjà une short-list pour la suite. Une liste composée de quatre techniciens européens : Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri et Pep Guardiola.

Actuellement, l’Italien de 43 ans fait figure d’outsider. Auteur d’un très bon passage à la Lazio Rome, où il est toujours à la lutte pour le titre en Série A cette saison, Inzaghi dispose d’une identité forte avec un 3-5-2 offensif. Mais en plus d’être inexpérimenté sur la scène européenne, il n’est pas libre de tout contrat. Contrairement à Pochettino et Allegri. Alors que l’Argentin, limogé de Tottenham en novembre dernier, serait le choix du coeur, compte tenu de son passé de joueur au PSG, l’Italien semble être le grand favori. Grand ami de Leonardo et libre depuis l’été 2019, l’ancien coach de la Juve a beaucoup d'arguments en sa faveur, comme son palmarès et son style de jeu efficace. Enfin, le DS de Paris a coché un autre nom en dernière minute, celui de Guardiola. Considéré comme le meilleur entraîneur du monde par beaucoup, l'Espagnol pourrait être sur le marché dès l’été prochain, si jamais Manchester City venait à être définitivement privé de Ligue des Champions pour deux ans. En attendant l’été prochain et la fin de cette saison, qui a été repoussée à cause de la pandémie de coronavirus, Leonardo a déjà entamé des discussions avec les quatre entraîneurs cités. « Mais pas plus » pour le moment, histoire de laisser un peu de confiance autour de Tuchel.