PSG : Thiago Motta officiellement nommé coach des U19 du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

C'était attendu, et c'est désormais officiel depuis ce mercredi midi, Thiago Motta est désormais le nouvel entraîneur de l'équipe U19 du Paris Saint-Germain. Une décision dont se réjouit le club de la capitale.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’entrée en fonction de Thiago Motta comme entraineur de l’équipe U19, dont l’entraînement débute ce mercredi. Après une magnifique carrière de joueur couronnée par 27 trophées, dont 18 sous le maillot du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2018, l’ancien milieu de terrain international italien (30 sélections) entame sa nouvelle vie d’entraîneur, ce mercredi 18 juillet, à la tête des U19 Rouge et Bleu, sacrés champions de France à quatre reprises (2006, 2010, 2011, 2016). Agé de 35 ans, Thiago Motta a disputé 231 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 12 buts et délivré 18 passes décisives.

Le nouvel entraîneur des U19 dirigera sa première séance, à huis clos, mercredi, à 16h00, sur les terrains du Centre de Formation parisien. Thiago Motta aura pour mission de diriger l’équipe U19 dans le Championnat de France de la catégorie, ainsi que lors de la prochaine édition de l’UEFA Youth League, qui débutera en septembre. Son staff est composé de Régis Beunardeau, Simon Colinet et Benjamin Leborgne. Le Club souhaite à Thiago Motta une carrière d’entraîneur aussi pleine de succès que celle qu’il a vécue pendant six saisons sous le maillot parisien », précise le Paris Saint-Germain.