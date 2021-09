PSG : Vinicius dans le deal Mbappé, Paris avait dit oui

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il y a deux semaines, le Real Madrid échouait dans sa mission de faire signer Kylian Mbappé. Dans l'effectif de Carlo Ancelotti, il y avait cependant un joueur dont le PSG rêvait au mercato.

Afin d’arriver à un accord avec Nasser Al-Khelaifi pour obtenir le transfert de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi ne s’est pas contenté d’empiler des millions d’euros, même si le président du Real Madrid est tout de même monté jusqu’à 200 millions d’euros et peut-être même plus. Comme le FC Barcelone l’avait fait en 2019 afin de tenter de ramener Neymar au Camp Nou, Madrid a proposé d’inclure un ou des joueurs dans une transaction pour s’offrir Mbappé. Mais au final, le Paris Saint-Germain a tout refusé, le dirigeant qatari ayant fait savoir lors de la présentation officielle de Lionel Messi qu’il comptait sur le trio Messi-Neymar-Mbappé cette saison au PSG. Et Al-Khelaifi n’ayant pas pris l’habitude de parler pour rien, l’attaquant français a rapidement compris qu’il était inutile de tenter un bras de fer avec son employeur pour forcer son départ.

Vinicius au PSG, Paris ne voulait que lui au Real Madrid

Cependant, ce lundi, alors que les portes du mercato sont fermées depuis bientôt deux semaines, Fabrizio Romano est revenu sur ce sujet à l’occasion de son émission sur Twitch. Le spécialiste italien du marché des transferts, qui a largement contribué à la folie totale qui a entouré le dossier Kylian Mbappé, a confié que parmi l’effectif à la disposition de Carlo Ancelotti au Real Madrid un seul joueur était susceptible d’intéresser le Paris Saint-Germain en cas de transaction, et il s’agit de Vinicius Jr. Le joueur brésilien, auteur d’un super début de saison avec la Casa Blanca, convenait aux dirigeants du PSG, mais pas au point de tout céder et notamment Kylian Mbappé. Ce dernier étant libre en fin de saison, Florentino Petez n'aura pas besoin d'intégrer Vinicius Jr ou un autre joueur dans l'opération. L'avenir dira si le vice-champion de France s'est trompé ou pas.