PSG : Vincent Duluc est presque écoeuré par le PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neuf matches, neuf victoires, huit points d'avance sur Lille, l'OM déjà à 11 longueurs, l'OL à 13 points et Monaco à 21, le Paris Saint-Germain a mis tout le monde d'accord après seulement neuf journées de Championnat. Et le 5-0 infligé à une formation lyonnaise pourtant courageuse et inspirée au Parc des Princes a mis un coup de massue à ceux qui croyaient encore que ce PSG avait des limites.

Dans son édito pour L'Equipe, Vincent Duluc estime que le Paris Saint-Germain écrase tellement la Ligue 1 que cela va finir par détourner tout le monde de sa chevauchée fantastique. « Dimanche soir, dans un Parc à moitié vide, déjà, le PSG a fait un tour d'honneur pour fêter son titre de champion de France. Il va pouvoir tourner pendant sept mois, s'il lui en prend l'envie. Autant en faire l'aveu, cela ne nous passionnera pas chaque semaine. Parfois, ce sera sans nous, on regardera ailleurs, parce que la présence de génies ne pourra pas toujours compenser l'absence d'incertitude. Mais, dimanche soir, on ne risquait pas de regarder ailleurs : c'était quand même autre chose que le sommet de Premier League, Liverpool - City (0-0), pour prendre un point de comparaison avec un match regardé par le monde entier. Au-delà de la soirée fantastique de Kylian Mbappé en plein vote du Ballon d'Or France Football, il faut se pencher, ce matin, sur ce que cette soirée dit de la Ligue 1, du PSG et de l'OL. De la Ligue 1, elle dit, clairement, que l'affaire est déjà pliée, que Paris n'aura aucun contradicteur, et qu'il va vraiment falloir que la course au podium soit passionnante », écrit le journaliste. On peut toutefois penser qu'au premier nul ou à la première défaite du Paris Saint-Germain les projecteurs reviendront vite sur le club de la capitale...