PSG ‍: Verratti veut partir, sa destination est toute trouvée ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG connaît un début d'intersaison mouvementé. Le club de la capitale va devoir faire des choix forts dans les prochaines semaines concernant des joueurs importants de son effectif.

La direction du PSG sait qu'elle est attendue au tournant par les fans et les observateurs du club de la capitale. Christophe Galtier n'est toujours pas officiellement parti et les champions de France espèrent boucler la venue de Luis Enrique dans les prochaines heures. Ensuite, les premiers choix forts tomberont. Si des arrivées sont en bonne voie, comme celles de Cher Ndour, Manuel Ugarte ou encore Marco Asensio, d'autres sont toujours en intenses négociations. Aussi, Luis Campos et son équipe devront s'atteler à vendre les nombreux indésirables qui composent l'effectif du PSG. En plus de ces derniers, des stars pourraient aller voir ailleurs. C'est le cas de Neymar et Marco Verratti. Concernant le milieu de terrain italien, toutes les options semblent envisageables.

Verratti, l'Arabie saoudite y croit

Marco Verratti a connu une saison très compliquée au PSG. Son niveau de jeu mais aussi son hygiène de vie posent problème. Doha n'est d'ailleurs pas contre un départ de l'ancien de Pescara et ce, malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2026. A 30 ans, Marco Verratti ne sait pas de quoi son avenir sera fait, même si une discussion avec le probable nouvel entraineur du PSG, Luis Enrique, sera de la partie. Selon les informations de Relevo, en cas de départ de la capitale, Verratti aura une option toute trouvée. En effet, le média indique que Verratti a reçu des sollicitations d'Arabie saoudite et est ouvert à un départ. Est précisé cependant que si départ il y a, les champions de France devront d'abord lui trouver un remplaçant. Arrivée en 2012 au PSG, Marco Verratti n'a jamais semblé aussi proche d'un départ. Que ce soit du côté du champion d'Europe italien ou du club parisien, tous les voyants sont au vert pour acter la séparation. Seul Luis Enrique semble pouvoir se mettre en travers de cette fin programmée.