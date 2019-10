PSG : Verratti sort la nuit, mais pour boire un café

Dans : PSG, Ligue 1.

Chouchou des supporters parisiens, Marco Verratti a pourtant tout pour agacer.

Talentueux balle au pied, il est le premier relanceur d’une équipe qui cherche toujours à jouer à tout prix. Mais d’un autre côté, l’Italien accumule les cartons et les suspensions, s’en prend toujours aux arbitres, et manque de nombreux matchs sur des pépins physiques. Sa mauvaise hygiène de vie est souvent mise en avant, mais cela ne tient pas debout selon Vincent Moscato. La « Grande Gueule » de RMC l’assure, le Petit Hibou, n’est pas un oiseau de la nuit…

« Verratti et les sorties nocturnes… Le problème, c’est que ce genre de rumeur est propagé par des journalistes, mais c’est souvent du fake. Je sors beaucoup à Paris et bizarrement, je n’ai jamais vu personne me dire qu’il croisait Verratti tous les soirs ! Ce ne sont que des rumeurs de journaliste. Le gamin il a 25 ans, quand il joue la semaine, il ne sort pas, ou alors il va boire un café chez un pote, il a le droit quand même. Quand j’étais professionnel, je ne me couchais jamais avant 23 heures ou minuit, et alors ? Il n’est pas obligé de regarder les émissions de Sabatier le soir. Il a 25 ans, il gagne un bateau par mois, il ne va quand même pas rester chez lui toute la journée et tous les soirs ! », a livré l’ancien rugbyman, persuadé que Marco Verratti ne fait pas tant d’excès que cela. Cela ne l’a pas empêché de se faire contrôler au volant avec un taux d’alcoolémie positif, en novembre dernier, passant la nuit en cellule de dégrisement à quelques jours d’un match de championnat.