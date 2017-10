PSG : Verratti refuse de passer pour le maître chanteur du mercato au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces derniers mois, Marco Verratti a plus fait parler de lui dans les coulisses du Paris Saint-Germain que sur les pelouses, le milieu de terrain italien ayant bien du mal à retrouver son meilleur niveau suite à ses problèmes physiques. Lors du dernier mercato, il s'est dit que Marco Verratti est venu taper à la porte de Nasser Al-Khelaifi afin d'obtenir un bon de sortie vers le FC Barcelone. Et cela a clairement agacé pas mal de monde, Verratti et son agent, qu'il a quitté depuis, étant les grands spécialistes de la prolongation de contrat avec en même temps une augmentation de salaire.

Ce samedi, dans L'Equipe, Marco Verratti revient sur cette épisode du mercato et dément avoir fait du chantage avec le PSG. « C’était vraiment très compliqué. Je ne m’attendais pas à passer un été comme ça. Il s’est passé beaucoup de choses que je n’ai pas appréciées, entre autres de la part de personnes à mes côtés. Ils ont pensé à eux et pas à moi. Moi, je ne suis jamais venu ici pour dire au PSG : “Je veux partir.” La seule chose que je suis venu faire, c’est de me faire expliquer des choses que je n’avais pas comprises. La vérité est que la saison dernière, on a traversé des moments compliqués. On n’était pas vraiment à la hauteur d’une équipe qui voulait tout gagner, explique, dans le quotidien sportif, qu'il ne visait pas spécialement ses coéquipiers au PSG, mais un ensemble de choses. Je ne parle pas des coéquipiers ou d’acheter des joueurs, le problème était ailleurs. C’est pour ça que, quand le nouveau directeur sportif est arrivé, la première chose que j’ai faite est d’écourter mes vacances et de venir me faire expliquer des choses. Dès notre première discussion, je lui ai dit : “C’est bon, je reste ici.” Je ne suis pas resté parce que Neymar ou Mbappé sont arrivés : à ce moment-là je ne savais pas même qu’ils allaient signer (...) Je suis sincère : cette année, pour la première fois depuis cinq ans, je me suis demandé si je devais continuer ici. Mais j’ai été rassuré sur le projet et les ambitions. Gagner quelque chose ici sera toujours différent de gagner ailleurs. Je suis très bien ici (...) Si j'étais parti, jʼaurais pris plus dʼargent. » Cinq ans après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, Marco Verratti semble donc vouloir continuer sa route en Ligue 1.