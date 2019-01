PSG : Verratti out, Paris retient son souffle et croise les doigts

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Dimanche en milieu de journée, le Paris Saint-Germain a confirmé que Marco Verratti souffrait d’une entorse de la cheville. Mais le point positif pour le champion de France en titre, c’est qu’il s’agit pour le natif de Pescara d’une entorse « sans autre lésion associée ». Ce qui constitue une vraie bonne nouvelle pour Thomas Tuchel. Et pour cause selon L’Equipe, cela pourrait permettre à l’un des seuls milieux défensifs de l’effectif d’être présent pour le choc face à Manchester United, le 12 février prochain à Old Trafford.

« L’absence, à ce jour, de lésions associées à l’entorse selon le PSG, semble constituer une nouvelle positive pour le PSG. Elle devra néanmoins être confirmée. Si elle l’était, la présence de l’international italien pour le match aller de Ligue des Champions à Manchester United pourrait alors être envisagée » écrit le quotidien national, qui reste cependant très prudent. Une chose est sûre, Thomas Tuchel va préserver au maximum son milieu défensif jusqu’à cette échéance capitale de la saison du PSG. En espérant très fort qu’une recrue, au minimum, débarque dans les prochains jours.