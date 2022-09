Plus jamais ça, la promesse de Mbappé au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En tant que grand compétiteur, Kylian Mbappé ne vise que la victoire. L’attaquant du Paris Saint-Germain vit mal ses échecs, à commencer par sa défaite la plus marquante avec le club de la capitale en 2020.

Si la relation entre Neymar et Kylian Mbappé n’est pas toujours « linéaire », selon le terme employé par l’attaquant, c’est peut-être parce que les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain n'ont pas le même état d'esprit. Le Brésilien aime surtout prendre du plaisir sur le terrain et n’a pas toujours été irréprochable dans son implication. Tandis que l’ancien Monégasque, lui, ne vit que pour gagner.

« Il y a des gens qui veulent s'amuser et profiter, je respecte ce point de vue, a confié Kylian Mbappé au Wall Street Journal, sans parler directement de Neymar. Mais j'ai choisi de vivre pour gagner et pour être compétitif. Tu ne peux pas simplement dire "je veux gagner" et rester assis sur ton canapé tous les jours. Il faut travailler tous les jours pour ça, tu augmentes ton envie de gagner dans tout ce que tu fais. »

Cette mentalité vient peut-être de ses plus jeunes années durant lesquelles le Français a admiré Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. « Ils ont changé la manière dont les gens abordent le jeu, a commenté le gamin de Bondy. Je pense que c'est pour ça que leur rivalité a obsédé tant de monde. Ils ne voient pas le football de la même manière. Ils ne voient pas la vie de la même manière. Ils y sont allés bec et ongles pendant plus d'une décennie, c'est toute mon enfance. » Inspirés par ces deux légendes, le Parisien s’est forgé un mental de compétiteur.

Mbappé marqué par le Bayern

C’est pourquoi l’international tricolore a si mal vécu l’échec en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0) en août 2020. « La défaite dont j'ai le plus appris ? Quand on a perdu la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, a-t-il répondu. On a perdu en finale. Tu finis le match, tu prends ta médaille et tu vois la coupe, mais elle n'est pas pour toi. C'est un sentiment étrange, mais c'est la vie. Pour être honnête, j'avais envie de pleurer. Tu veux juste pleurer. Tu veux être seul. Mais ça fait partie de ton histoire, et tu dois progresser pour revenir et pour gagner. » Ce sera de nouveau l’objectif du club cette saison.