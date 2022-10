Tension à Reims-PSG, Ramos exclu pour deux cartons en dix secondes !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le PSG n'a pas été dans son assiette en première période face à Reims. Le match s'est même tendu juste avant le repos, faisant une victime Sergio Ramos.

Le PSG et Sergio Ramos n'ont pas pu éviter la tempête de cartons rouges qui frappe la Ligue 1 depuis le début de saison. A la 41e minute, Verratti a été sanctionné d'une faute sur Lopy par l'arbitre, M. Pierre Gaillouste. L'Italien n'était pas ravi de cette décision comme Sergio Ramos. Trop véhément, l'Espagnol a été averti avant d'aller demander des explications. Il a reçu un carton rouge direct dans la foulée pour ses propos. A t-il été injurieux envers l'arbitre ? Les premiers ralentis montraient un Ramos énervé, la tête proche de celle de M.Gaillouste, disant « Why me ? » (pourquoi moi ?) avant de lâcher un « pu** madre » pris personnellement par l'arbitre. L'incident a enflammé les réseaux sociaux, lesquels ont jugé durement l'arbitre. Ramos risque de manquer le match contre l'OM à cause de cette exclusion.