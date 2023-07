PSG ‍: Verratti et Donnarumma virés, Riolo adore déjà Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a récemment repris le chemin de l'entrainement sous les ordres de Luis Enrique. L'Espagnol va redistribuer certaines cartes.

Luis Enrique a fait ses premiers pas au nouveau centre d'entraînement de Poissy. L'ancien du Barça a donc pu prendre la température avec son nouvel effectif, même si certains joueurs manquent à l'appel et feront leur retour ce lundi. Le PSG sera encore très actif sur le mercato et il se dit que la concurrence sera féroce, peu importe les statuts et peu importe les postes. Aucun joueur ne sera épargné. Une petite révolution pour le PSG, qui s'est justement vu reprocher dans le passé de donner trop de pouvoir à ses stars. S'il y en a bien un qui est heureux de voir Luis Enrique casser les codes dans la capitale, c'est Daniel Riolo.

Luis Enrique, Riolo est déjà sous le charme

🗣 @DanielRiolo : "le vent du changement est vraiment en train de souffler : il n'y a plus de titulaire au PSG. Paris va prendre un autre gardien et il y aura concurrence. Ca vaut aussi pour Verratti qui ne démarre pas titulaire" pic.twitter.com/WCxBvnfsgz — After Foot RMC (@AfterRMC) July 14, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet dit tout le bien qu'il pensait de la mentalité de Luis Enrique. « J’ai envie d’être un peu optimiste parce que le vent du changement est vraiment en train de souffler Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe, il faut se le mettre en tête. Donc Donnarumma n’est plus titulaire. D’autant qu’il n’y a pas de numéro 2 puisqu’il n’y a pas de gardien. Luis Enrique ne peut pas raffoler de Donnarumma puisqu’il ne correspond pas à ses critères. Ils vont prendre un autre gardien et il y a aura de la concurrence. Ce qui vaut pour Donnarumma vaut pour tous les autres joueurs. Ça vaut pour le brassard de Marquinhos, pour des joueurs qui ont été intouchables jusque-là comme Verratti qui ne débutera pas la saison comme titulaire. Et si je le vois sur le terrain, c'est que je sais qu'il est redevenu compétitif. Tous les joueurs vont devoir gagner leur place. C’est une très bonne chose, beaucoup trop de gens étaient dans leur confort », a notamment indiqué Daniel Riolo, impatient d'assister aux premiers matchs du PSG sous les ordres de Luis Enrique. Le premier match de la saison du club de la capitale sera face à Lorient le week-end du 12-13 août.