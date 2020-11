PSG : Snobé par Deschamps, il rêve de faire une Van Dijk

Dans : PSG.

Ancien cadre de l’équipe de France Espoirs, Abdou Diallo n’a jamais eu la chance d’intégrer le groupe de Didier Deschamps. Par conséquent, le défenseur du PSG envisage désormais de jouer pour le Sénégal.

Avec son arrivée au Paris Saint-Germain, contre un chèque de 32 millions d’euros durant l’été 2019, Abdou Diallo voulait passer un cap dans la hiérarchie européenne. Mais après avoir montré de belles choses à Dortmund, le défenseur central n’a pas encore réussi à s’imposer à Paris. De retour en forme, avec neuf matchs cette saison, le joueur de 24 ans aimerait passer les rassemblements internationaux dans une sélection. Ancien capitaine des Espoirs français, Diallo n’a jamais été appelé par Deschamps. Et alors que sa carrière avance, le défenseur formé à Monaco se dit maintenant ouvert à une convocation avec les Lions de la Téranga.

« Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais. Je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étape par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir. Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal. Mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi. Tout joueur aimerait être un incontestable, même si dans le football, ce mot n’a pas de sens car en un mois, en un match, tout peut changer. Incontestable, on ne l’est jamais, c’est une remise en question permanente. Je reviens de blessure. Je ne peux pas claquer des doigts et devenir titulaire du jour au lendemain. C’est normal, je l’accepte. Mais à côté de ça, je travaille dur à l’entraînement, je prouve tous les jours que l’entraîneur peut me faire confiance, et peut compter sur moi. Je sais que ça viendra tôt ou tard, je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. Il y a énormément de défenseurs qui sont devenus des tops mondiaux après 25 ans, comme Virgil Van Dijk », a avoué, sur Europe 1, Diallo, qui rêve de recevoir un appel d’Aliou Cissé. Mais pour cela, il va devoir s’imposer au PSG, où des joueurs comme Marquinhos, Kimpembe, Kehrer ou Danilo sont devant lui en charnière centrale...