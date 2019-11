PSG : Verratti est un insupportable chouineur, il balance

Dans : PSG.

Au PSG depuis l’été 2012, Marco Verratti peine à faire totalement l’unanimité chez les observateurs. Et encore moins auprès de ses adversaires…

Nombreux sont ceux à être ébahis par le talent et la technique de l’Italien. Néanmoins, certaines facettes de son comportement ont tendance à agacer. Même s’il s’est légèrement amélioré sur ce point avec le temps, le natif de Pescara a notamment tendance à être trop bavard, aussi bien auprès des joueurs adverses qu’auprès du corps arbitral. Un sale défaut que Cheikh Ndoye, ancien capitaine du SCO d’Angers, n’a pas manqué de remarquer. Interrogé par RMC, il est notamment revenu sur la finale de la Coupe de France entre le SCO et le PSG en 2017, durant laquelle le ton était monté entre les deux hommes.

« Marco Verratti, c’est un joueur qui est très fort, cela ne se discute pas. Mais son problème, c’est qu’il donne beaucoup de coups et il ne veut pas en recevoir. Il ne fait que pleurer sur un terrain ! Et en plus, il parle beaucoup, il râle tout le temps, tout le temps, tout le temps… En finale de la Coupe de France (Angers-Paris en 2017), je lui disais sans arrêt de se taire » a confié le Sénégalais, dont le style de jeu est, il est vrai, sensiblement différent de celui de Marco Verratti. Visiblement, les caractères des deux milieux de terrain sont également à l’opposée l’un de l’autre.