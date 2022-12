PSG : Lens va dérouler le tapis rouge à Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Meilleur buteur du Mondial 2022 avec les Bleus, le Parisien Kylian Mbappé a gagné le respect de ses adversaires. Le prochain, le Racing Club de Lens, lui prépare un bel accueil lors du choc de la 17e journée de Ligue 1.

Considéré comme l’un des meilleurs publics de France, Bollaert devrait confirmer son statut dimanche soir. La venue du Paris Saint-Germain représente forcément un événement dans la saison. Mais contrairement à certains de leurs homologues, les supporters du Racing Club de Lens ne montreront aucune hostilité envers les Parisiens. Au contraire, l’entraîneur lensois Franck Haise s’attend à un bel accueil pour Kylian Mbappé après ses exploits en Coupe du monde.

La tenue dorée n'est pas synonyme de fin d'année mais rappelle la transmission d'une fête sacrée ⛏️



À l'occasion de #RCLPSG, match de reprise à domicile, le Racing Club de Lens célèbrera la Sainte-Barbe à Bollaert et arborera l'un de ses blasons iconiques 🟡⚫️ pic.twitter.com/4sHK4cxZje — Racing Club de Lens (@RCLens) December 31, 2022

« Je crois que les supporters lensois, de Bollaert, ceux qui seront présents, sont des amoureux du football et du jeu. Je pense qu'ils vont réserver un bel accueil à Kylian Mbappé parce qu'il le mérite, a annoncé le coach des Sang et Or en conférence de presse. Au-delà de faire beaucoup de choses pour Paris, il en fait aussi beaucoup pour la France. Il aura un bel accueil. »

C’est aussi la récompense à laquelle Seko Fofana s’attend. « Nos supporters savent accueillir et nous aussi, on est totalement reconnaissant envers ce que Mbappé a pu faire lors de cette Coupe du monde et pas seulement, a confirmé le milieu du RCL. L'image qu'il incarne en dehors du terrain, pour moi, c'est un grand joueur et c'est un plaisir de jouer face à lui. » Bien sûr, cette reconnaissance n’empêchera pas les Lensois de tout tenter pour l’arrêter.

Un défi pour Mbappé

D’autant que l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain fait preuve d’une redoutable solidité cette saison. « Sur notre première saison en Ligue 1, on était bons offensivement mais on prenait beaucoup de buts, a reconnu Seko Fofana. On a réussi à s’améliorer, nos défenseurs se préparent bien. Cela nous permet de faire la différence et de gagner sur des scores larges, ou pas. » Avec 10 buts encaissés, Lens partage le statut de meilleure défense avec les Parisiens.