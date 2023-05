PSG : Verratti avait un plan pour le Real, il a échoué

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Vexé par les critiques des supporters, Marco Verratti ouvre désormais la porte à un départ. Le milieu du Paris Saint-Germain se verrait bien revenir en Italie, ou rebondir du côté du Real Madrid. Mais son plan pour atterrir dans la capitale espagnole a rapidement échoué.

En l’espace de quelques mois, tout a changé pour Marco Verratti. Le Paris Saint-Germain était fier d’annoncer sa prolongation jusqu’en 2026 en décembre dernier. A ce moment de la saison, le club de la capitale le considérait toujours comme un élément important pour la suite du projet. Et de son côté, le milieu arrivé à l'été 2012 semblait sur la même longueur d’onde. Il faut croire que la situation a bien évolué depuis.

🔵🔴 11 ans après son arrivée, Marco Verratti vit sa saison la plus compliquée au PSG. En privé, il ne cache plus ses envies d’ailleurs et si cela se concrétise, le club de la capitale ne s’y opposera pas. — RMC Sport (@RMCsport) May 17, 2023

Entre quelques nouveaux passages à l’infirmerie, l’Italien a enchaîné les performances très décevantes et a fini par agacer les supporters. Ses coéquipiers Neymar et Lionel Messi n’étaient pas les seuls visés pendant la manifestation du Collectif Ultras Paris au siège du Paris Saint-Germain. Marco Verratti n’a pas non plus été épargné, à tel point que le club a jugé nécessaire d’installer un dispositif de sécurité devant son domicile. Un contexte qui inquiète son entourage.

Verratti et ses proches le vivent mal

« On ne peut plus être heureux dans un PSG de cette nature, a confié un proche du joueur à RMC. Et les tifosi qui s’en prennent à lui. Cela lui a mis un sacré coup. » Forcément touché, Marco Verratti n’est plus fermé à l’idée de quitter Paris. Lui qui vit mal le départ annoncé de son ami Lionel Messi en fin de contrat. Cela tombe bien, la direction francilienne ne le retient pas et en profiterait pour se débarrasser de son salaire annuel à environ 11 millions d’euros.

Le prochain coach, en cas de licenciement de Christophe Galtier, aurait évidemment son mot à dire. Mais l’ancien joueur de Pescara s’imagine revenir en Italie, ou rejoindre le Real Madrid grâce à son ex-entraîneur Carlo Ancelotti. Une piste déjà enterrée puisque la Maison Blanche, à fond sur Jude Bellingham, n’est pas intéressée par Marco Verratti, qui aurait davantage la cote en Arabie Saoudite.