Hakimi, le PSG fait plier le Maroc avant la CAN

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG affronte Toulouse dans le cadre du Trophée des Champions. Avec une inconnue majeure dans le onze de Luis Enrique, la présence ou pas d’Achraf Hakimi, sélectionné pour la CAN avec le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont finalement dit oui.

Comme la plupart des clubs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va être affaibli durant la Coupe d’Afrique des Nations au mois de janvier. La plus grosse perte pour le club de la capitale est sans conteste l’absence d’Achraf Hakimi, joueur majeur du Maroc et qui a bien évidemment été convoqué par Walid Regragui. Le rassemblement des Lions de l’Atlas débute ce mardi… à la veille du Trophée des Champions entre le PSG et Toulouse.

A en croire les informations du Parisien, Luis Enrique va pouvoir compter sur l’ancien défenseur du Real Madrid et du Borussia Dortmund pour cette rencontre. Les négociations ont débuté entre le champion de France en titre et le staff de la sélection marocaine, avec l’espoir pour le PSG de pouvoir faire jouer son latéral droit contre le TFC mercredi soir au Parc des Princes. Un accord a été trouvé et l'ancien du Real Madrid sera bien là, à un poste où Paris n'a pas tant que de solutions que cela.

Hakimi et King-in Lee sur le pont ?

Si tel est le cas, le latéral parisien jouera contre Toulouse et filera rejoindre sa sélection en Côte d’Ivoire pour préparer la CAN. Le Maroc débutera la compétition par un match face à la Tanzanie le 17 janvier prochain, soit dans quinze jours. Pour le match contre Toulouse, Luis Enrique va récupérer Ousmane Dembélé, ménagé juste avant Noël en raison de douleurs aux adducteurs. Fabian Ruiz, blessé à l’épaule contre Le Havre, fait également son retour dans le groupe. Avant son absence pour la coupe d’Asie avec la Corée du Sud, Lee-Kang In sera de la partie, il devrait même être titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé dans le trio offensif.