PSG : Verratti absent plusieurs semaines ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, la sélection italienne avait annoncé le forfait de Marco Verratti pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2018 contre la Macédoine et l’Albanie les 6 et 9 octobre prochain. Ce lundi, la nature de la blessure du milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été révélé par la Squadra Azzurra.

Mauvaise nouvelle pour le PSG : le natif de Pescara souffre d’une élongation à l’adducteur. La sélection italienne n’a pas précisé la durée de l’indisponibilité du joueur puisque ce sera à son club de communiquer cette information, mais le numéro six du PSG devrait rater entre trois et cinq semaines de compétition. Il a donc de grandes chances de rater les chocs face à Marseille et Nice fin octobre…