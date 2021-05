PSG : Varane plutôt que Ramos à Paris ?

Dans : PSG.

En quête de renforts défensifs, le Paris Saint-Germain avait été cité comme l'un des points de chute possible pour Sergio Ramos. Mais en Espagne, on pense plutôt à Raphaël Varane.

Du côté du staff parisien on a évidemment regardé la finale de la Ligue des champions, et la victoire du Chelsea de Tuchel a probablement convaincu Leonardo et Pochettino qu’il était indispensable que le PSG ait enfin une défense digne de ce nom pour aborder la prochaine Ligue des champions. Si le dossier Achraf Hakimi a occupé les esprits ces derniers jours, il y a évidemment le cas Sergio Ramos, ce dernier étant libre de tout contrat puisqu’il n’a pas encore prolongé avec le Real Madrid. Libre dans un mois, l’expérimenté défenseur espagnol a parfois été annoncé proche de Paris, mais du côté de la Cadena Ser, Mario Torrejon a lui une autre version. Pour le journaliste espagnol, Sergio Ramos n’ira pas au PSG, mais Leonardo a un autre défenseur du Real Madrid dans le collimateur.

Ramos est gratuit, mais pas Varane

En effet, c’est Raphaël Varane, le champion du monde tricolore du Real Madrid, qui prépare actuellement l’Euro 2021 avec l’équipe de France, qui est en pole pour signer au Paris Saint-Germain lors de ce marché des transferts. « Des proches de Sergio Ramos disent qu'il n'ira pas au PSG, mais ils ne le savent pas s’il restera au Real Madrid. Mais je pense que nous verrons quand même un défenseur central du Real Madrid dans l'équipe parisienne la saison prochaine. Je pense que ce sera Raphaël Varane, bien que sa première idée ait été de signer au Manchester United », explique Mario Torrejon. Le défenseur français des Merengue pourrait donc quitter Madrid dix ans après avoir rejoint le géant espagnol et revenir en Ligue 1 au PSG. Reste qu’entre un Sergio Ramos libre et un Raphaël Varane qui a encore un an de contrat, il y a quelques dizaines de millions d’euros que Leonardo ne voudra peut-être pas dépenser.