PSG : Une réunion secrète pour faire tomber le Real Madrid !

Battu par le Real Madrid (3-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain croit fermement à sa qualification.

Et ce n’est pas juste le message de l’entraîneur Unai Emery en conférence de presse. Vendredi matin, soit deux jours après le revers à Santiago Bernabeu, tous les joueurs parisiens se sont réunis avec le staff et les dirigeants, raconte Paris United. Une réunion improvisée durant laquelle le capitaine Thiago Silva, remplaçant à Madrid, a longuement pris la parole pour remobiliser tout le monde. Tout comme Daniel Alves, aidé par son traducteur Marquinhos, et l’expérimenté Thiago Motta.

C’était aussi l’occasion pour Emery de répéter qu’il était persuadé que son équipe allait inverser la situation. Enfin, même le directeur sportif Antero Henrique a tenu à s’adresser individuellement à chaque joueur de l’effectif. Autant dire que les Parisiens sont surmotivés avant la rencontre du 6 mars, eux qui envisagent de prendre les Merengue à la gorge dès l’entame en profitant de l’ambiance du Parc des Princes. Ça s’annonce chaud bouillant !