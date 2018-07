PSG : Une rencontre secrète Tuchel-Boateng pour booster le mercato du PSG

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Ligue 1.

Thomas Tuchel ne le cache pas, et les dirigeants du Paris Saint-Germain l'ont vite compris, il souhaite faire signer un défenseur central d'expérience lors de ce mercato. Et si Leonardo Bonucci a semblé tenir la corde, les derniers échos venus d'Italie laissent à penser que l'affaire ne se fera pas. Mais du côté de l'entraîneur allemand, on semble avoir un coup d'avance dans ce dossier. Car selon Paris-United, Thomas Tuchel a déjà rencontré Jérôme Boateng afin de lui parler d'un possible transfert au PSG cet été.

Et la réponse de l'international allemand du Bayern Munich n'a pas traîné. « Thomas Tuchel a rencontré Jérôme Boateng avant la Coupe du Monde lors d’un voyage en Allemagne afin de lui exposer le projet du Paris Saint-Germain. L’international Allemand est réceptif et souhaite rejoindre la capitale (...) Le PSG a déjà entamé les discussions avec le le Bayern qui réclame 55 millions d’euros selon nos informations. Parallèlement, le club parisien a proposé un contrat et ses représentants gèrent actuellement les différentes négociations qui avancent positivement », affirme le média spécialisé dans le Paris Saint-Germain. Le souhait de Thomas Tuchel pourrait donc rapidement se concrétiser et Jérôme Boateng deviendra le deuxième renfort du PSG cet été après Gianluigi Buffon.