PSG : Une piste made in Atalanta activée au mercato !

Après avoir éliminé l’Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG pourrait piocher dans l’effectif de Gian Piero Gasperini au mercato.

Le Paris Saint-Germain cherche notamment à se renforcer au poste de latéral droit cet été afin de combler numériquement le départ de Thomas Meunier. Car pour l’heure, Thomas Tuchel ne dispose que de deux spécialistes à ce poste avec le fragile Colin Dagba et l’irrégulier Thilo Kehrer. C’est donc un titulaire en puissance que le PSG souhaite recruter pour renforcer le couloir droit dans sa défense. Dans cette optique, une piste belge est creusée puisque selon les informations de Sky Sports, le champion de France en titre est très intéressé par Timothy Castagne, le latéral de l’Atalanta Bergame.

C’est l’entraîneur parisien Thomas Tuchel qui est à l’origine de cette piste selon le média, qui indique toutefois que le Paris Saint-Germain attendra la fin de la Ligue des Champions avant d’entamer des négociations avec les dirigeants de l’Atalanta Bergame. Par ailleurs, il est précisé que le club de la capitale aura de la concurrence dans ce dossier puisqu’en Angleterre, on apprécie également beaucoup le profil de ce latéral très offensif. Cinquième de Premier League cette saison, Leicester est notamment intéressé par le profil de Timothy Castagne, 24 ans et utilisé à 27 reprises cette saison en Série A (1 but et 3 passes décisives). Reste maintenant à voir quel prix le Paris Saint-Germain est prêt à poser sur la table pour s’attacher les services du joueur, sachant que Leonardo souhaite également renforcer les postes de numéro 9, de défenseur central et de milieu défensif. C’est aux alentours de 20 ME que ce dossier pourrait trouver son épilogue…