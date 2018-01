PSG : Une offre colossale sur cinq ans faite à Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après Neymar, Cristiano Ronaldo ? Le PSG ne doute de rien et même si la venue du quintuple Ballon d’Or à Paris l’été prochain semble difficilement imaginable, les dirigeants franciliens ont de la suite dans les idées. A l’heure où CR7 stagne dans la prolongation de son contrat, qui l’emmène déjà jusqu’en juin 2021, l’idée d’un départ en fin de saison fait son chemin. Un temps annoncé à Manchester United, pour un grand retour à Old Trafford, le Portugais ne se voit pas travailler à nouveau avec José Mourinho. Autant dire que les clubs capables de se payer sa venue ne sont pas très nombreux, même au sein d’un marché complètement fou ces dernières années.

C’est pourquoi El Confidencial annonce que le PSG en a profité pour avancer ses premiers pions. Le club français a ainsi effectué une offre de contrat portant sur cinq ans, et avec un salaire total de 300 ME. Le calcul est vite fait, cela déboucherait un salaire annuel de 60 ME, que la superstar portugaise toucherait jusqu’à ses 38 ans tout de même. Les obstacles sont toutefois innombrables à ce transfert. Le Real Madrid pourrait rappeler que CR7 possède une clause libératoire à un milliard d’euros. Pour financer cette arrivée, Paris serait prêt à envisager la vente d'Edinson Cavani, ou un échange avec le Real Madrid. De son côté, Cristiano Ronaldo a récemment affirmé qu’il se voyait bien terminer sa carrière au sein de la Maison Blanche. Le club espagnol est double tenant du titre de la Ligue des Champions, et lui a offert la possibilité d’enchainer les Ballons d’Or. Sans compter le fait que le PSG est dans le collimateur du fair-play financier et voit ses comptes être surveillés de près, même si aucune interdiction de dépense n’a été faite. Autant dire que l’intérêt du PSG sert surtout ceux de Cristiano Ronaldo, dans ses discussions pour prolonger son bail au Real Madrid.