Révolution au PSG, Marquinhos met son grain de sel

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Leader et capitaine du PSG depuis plusieurs saisons, Marquinhos est un élément emblématique de l'effectif parisien. Arrivé en 2013, le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2024 mais il compte bien rempiler encore pour quelques années de plus.

Maîtrisant parfaitement la langue de Molière et connaissant par cœur la capitale, Marquinhos est chez lui à Paris. Le défenseur brésilien, capitaine du PSG, est présent au club depuis neuf ans et son transfert de la Roma en 2013. Formé aux Corinthians, il n'a évolué qu'un an à Rome avant de venir au PSG et l'on peut dire que le club parisien est celui de sa carrière. Alors que le projet parisien va être bouleversé dans les prochaines semaines avec l'arrivée de Luis Campos et peut-être d'un nouvel entraîneur, Marquinhos pourrait se sentir menacé et être tenté d'aller voir ailleurs.

Marquinhos vise le long terme et 2027 avec le PSG

Cependant, ce ne sont pas du tout les intentions du défenseur brésilien, capitaine de l'équipe depuis le départ de Thiago Silva à l'été 2020. Déjà sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Marquinhos a bien envie de prolonger encore son bail dans la capitale. En effet, comme le révèle le média brésilien UOL Sport, les négociations pour une prolongation de contrat sont bien engagées entre le club et le joueur. Ce dernier souhaiterait en plus que le dossier soit conclu avant le début de la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcos Aoás Corrêa (@marquinhosm5)

Cela devrait aboutir dans les prochaines semaines et Marquinhos va signer pour trois années supplémentaires à Paris. Il sera donc engagé avec le PSG jusqu'en juin 2027, soit une potentielle aventure de 14 ans. Très apprécié par le public parisien, Marquinhos répond de la meilleure des façons avec cette démarche, preuve de son attachement toujours plus fort au club parisien. Il pourrait donc fêter ses 33 ans à Paris et peut-être accomplir encore de grandes choses, lui qui a déjà glané 25 trophées depuis son arrivée.