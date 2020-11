PSG : Une mauvaise surprise à 1,4ME pour Paris

Dans : PSG.

D'ici 2 ans, le Paris Saint-Germain s'installera dans un superbe centre d'entraînement situé à Poissy. En attendant, les dirigeants ont eu une première mauvaise surprise.

Conscient que ses installations du Camp des Loges n'étaient plus vraiment au niveau du projet mis en place depuis le rachat par le Qatar, le PSG a acheté 75 hectares à Poissy afin de créer son futur centre d'entraînement et de formation, lequel comprendra quinze terrains de football, des installations modernes pour héberger les jeunes footballeurs et footballeuses, et même un stade de 5.000 places. Il reste deux ans avant le déménagement et les travaux ont donc commencé afin que les joueurs parisiens puissent s'installer en 2022 dans ce centre ultra-moderne. Et c'est sur l'emplacement du futur stade que l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France a eu une première mauvaise surprise comme le raconte Le Parisien.

Et effet, le terrain concerné était souillé par plus de 6.600 tonnes de gravats de chantier, déposées là de manière totalement illégale. « L’installation d’un camp de Roms sur cette zone à la fin de l’été de cette année-là est à l’origine de cette situation. Il s’est produit la même chose que dans la plaine de Chanteloup-les-Vignes. Les Roms indiquent à des entreprises du bâtiment qu’ils sont en capacité de récupérer leurs gravats contre un petit billet. Puis ils ne les déposent pas en déchetterie mais multiplient les dépôts sauvages », explique l'un des responsable du EPFIF, qui précise que l'opération de nettoyage, qui s'achèvera à la fin de l'année, coûtera un gros billet de 1,4ME. Cela n'aura cependant aucun effet sur le timing des opérations, le Paris Saint-Germain étant toujours déterminé à s'installer là en 2022.