PSG : Neymar maltraité, Paris pique sa crise !

De retour au top de sa forme, Neymar avait presque fait oublier le feuilleton du mercato estival avec des buts décisifs marqués face à Lyon, Strasbourg, Angers ou encore Bordeaux en championnat. Mais alors qu’il s’apprêtait à faire ses débuts en Ligue des Champions cette saison après sa suspension réduite à deux matchs, le Brésilien s’est blessé en sélection durant un match face au Nigéria à Singapour. Une blessure qui a provoqué l’indignation de nombreux observateurs, lesquels estimaient que Neymar aurait pu être ménagé pour ce match sans le moindre enjeu.

Cela n’a pas été le cas, Tite ayant pris la décision de le titulariser avant de le sortir donc sur blessure avant le quart d’heure de jeu. Et selon les informations obtenues par UOL Esporte, la direction du Paris Saint-Germain a témoigné de sa colère auprès de la fédération brésilienne. Car le directeur sportif Leonardo avait demandé en personne à ce que le temps de jeu des joueurs du PSG soit géré, notamment sur le match amical face au Nigéria. Des recommandations que Tite n’a pas du tout suivies puisque ce dernier a utilisé à 100 % Marquinhos, Thiago Silva et donc Neymar avant la blessure de ce dernier. C’est donc avec de l’amertume et beaucoup d’agacement que le PSG a pris connaissance de la blessure de son n°10, alors que Leonardo avait prévenu qu'un temps de repos était nécessaire pour Neymar, lequel avait beaucoup enchaîné après son retour de blessure...