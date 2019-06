PSG : Une journée décisive pour l'avenir de Neymar ?

Dans : PSG.

Alors que les rumeurs s'intensifient sur l'éventuel désir de Neymar Jr de quitter cet été le Paris Saint-Germain pour repartir au FC Barcelone, il semble que pas mal de monde oublie une chose. Si les accusations de viol d'une jeune brésilienne contre la star brésilienne du PSG sont prouvées, ce qui n'est pas encore le cas, l'avenir de Neymar ne sera ni au Paris SG, ni au FC Barcelone, mais dans l'équipe de football de la prison brésilienne où pourrait être placé l'attaquant. Même si l'affaire tourne actuellement au vaudeville, le procureur en charge du dossier a rappelé mercredi soir qu'il prenait très au sérieux ces accusations et que Neymar ne bénéficiera d'aucun privilège malgré son statut de superstar au Brésil.

Et cette journée de jeudi pourrait changer la trajectoire de la carrière de Neymar, puisque c'est dans les prochaines heures que le joueur de la Seleçao et du PSG sera confronté aux enquêteurs. La police a en effet convoqué le Brésilien, non plus pour parler de ses messages sur les réseaux sociaux, mais pour être confronté aux éléments fournis par la jeune femme qui l'accuse d'un viol qu'il aurait commis en mai dans un hôtel parisien. Si dans le premier dossier, Neymar risque 1 à 5 ans de prison, concernant le viol la condamnation pourrait être beaucoup plus lourde et même mettre un terme à la carrière de la star du Paris Saint-Germain. Et là, on ne parle plus de mercato.