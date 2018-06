PSG : Une incroyable piste anglaise à 20ME pour le PSG

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

C'est le site Arabnews qui l'affirme, le Paris Saint-Germain souhaite obtenir très rapidement la siganture d'Adama Traore, attaquant international U21 espagnol formé au FC Barcelone et qui évolue désormais à Middlesbrough, cinquième de la dernière saison de D2 en Angleterre. Pour un prix estimé à 20ME, le PSG pourrait s'offrir un ailier très rapide capable de faire oublier un départ de Julian Draxler ou Angel Di Maria. Mais mieux encore, le média affirme que pour optimiser financièrement cette opération, Middlesbrough pourrait d'abord transférer Adama Traoré dans un club du championnat du Qatar, et qu'ensuite ce club prêtera ou vendra à prix discount l'ailier de 22 ans au PSG.

Le média rappelle que Traoré est considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs du Vieux Continent en présentant des statistiques supérieures à celles de Neymar et des autres joueurs des cinq grands championnats européens. Cependant, le Paris Saint-Germain n'est pas seul dans cette opération, car Chelsea aurait également proposé au club de D2 de lui vendre dès maintenant Adama Traoré et de lui laisser en prêt la saison prochaine. Une source proche de l'ailier a indiqué que ce dernier n'avait lui qu'un but, rejoindre une formation capable de gagner des titres dans un championnat européen majeur.