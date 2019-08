PSG : Une hécatombe à Paris, ce titi parisien en redemande

Dans : PSG, Ligue 1.

Révélation de la saison dernière au Paris Saint-Germain, Colin Dagba compte bien poursuivre sur sa lancée.

La mission s’annonce pourtant compliquée pour le latéral droit de 20 ans, en concurrence avec Thomas Meunier et le polyvalent Thilo Kehrer. Sans compter l’éventuelle arrivée d’une recrue avant la fin du mercato. Pas de quoi effrayer le titi parisien qui, avec la confiance de l’entraîneur Thomas Tuchel, espère grappiller du temps de jeu comme l’année dernière lorsqu’il avait profité de nombreuses absences.

« En 2018, Thomas Tuchel m’a donné ma chance, d’abord en me convoquant pour la tournée estivale en l’absence des joueurs ayant participé à la Coupe du monde. Il m’a donné sa confiance, a rappelé le jeune Parisien au site officiel du PSG. J’essaye toujours d’appliquer ses consignes. Il me demande d’être agressif et disponible, de réaliser beaucoup de courses dans le dos des défenseurs, et de faire preuve de rigueur et de concentration. »

« Jouer le plus possible »

« En fin de saison dernière, plusieurs joueurs de l’équipe ont été blessés ou suspendus. Le coach a alors lancé certains jeunes. Quand il m’alignait, j’essayais de faire de mon mieux pour l’équipe, de donner le maximum que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant, a-t-il ajouté. Mes ambitions pour cette saison ? Jouer le plus possible et, quand le coach fera appel à moi, me donner à 100% pour l’équipe ! » Compte tenu des performances de ses concurrents ces dernières semaines, Dagba n’aura peut-être pas besoin d’attendre leurs absences…