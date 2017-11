PSG : Une finale PSG-City en LDC, un expert en parle

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A l’heure où certains clubs européens hurlent devant les dépenses effectuées par Manchester City et le Paris Saint-Germain, il faut bien reconnaître que sur le terrain, ces deux clubs sont les plus impressionnants d’Europe à l’heure actuelle. Alors, si on peut compter sur les ténors que sont le Bayern Munich, Chelsea, le Real Madrid ou le FC Barcelone pour répondre présent quand les matchs vaudront de l’or, au printemps, Bixente Lizarazu voit bien les deux nouveaux riches du football européen aller très loin en Ligue des Champions, et pourquoi pas se retrouver en finale.

« Nous verrons ce que Manchester City fera en Ligue des Champions cette saison, leur potentiel offensif est incroyable, mais vous avez aussi le PSG qui joue très bien. Ils ont une grande équipe avec l’arrivée de Neymar, ils sont très bons. Ils ont Neymar, Mbappé, bref une sacrée équipe ils seront des concurrents à Manchester City. Après il ne faut pas oublier le Real Madrid, le FC Barcelone. Même si le Real connait une période compliquée en ce moment, je suis persuadé que Zinedine Zidane trouvera la solution. Il est encore impossible de dire qui remportera la Ligue des Champions, mais City a une option. Le PSG s’est invité à la table des grands, avant nous n’avions pas d’équipe assez forte, assez riche pour rivaliser, pour acheter certains des meilleurs joueurs d’Europe, maintenant c’est le cas avec le PSG. Ça aide également le football français d’avoir une équipe dans le 10 européen », a expliqué dans L’Equipe le consultant de TF1. L’ancien défenseur de l’équipe de France est en tout cas persuadé qu’à l’heure actuelle, ceux qui ont une longueur d’avance sur les autres en Ligue des Champions, ce sont bien le PSG et Manchester City.