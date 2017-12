PSG : Une arrivée aussi énorme qu’imprévue au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Entre les départs déjà annoncés, et les arrivées envisagées pour encore renforcer l’équipe, le PSG sera forcément à l’affût lors de ce marché des transferts. L’occasion de saisir une opportunité en or ?

En effet, ce jeudi, la Gazzetta dello Sport annonce que le torchon brûle déjà entre le Milan AC et sa recrue vedette de l’été dernier, Leonardo Bonucci. Symbole d’un club lombard ambitieux et renouvelé, le défenseur central était arrivé avec un énorme contrat et beaucoup de doutes en raison de son long passé à la Juventus. L’international italien ne parvient pas à trouver sa place au sein d’une défense qui prend souvent l’eau, et son départ dès le mois de janvier est désormais envisagé, sachant que son profil et son expérience intéressent du beau monde.

En effet, Bonucci a l’énorme avantage d’être utilisable en Ligue des Champions, ce qui a de quoi allécher Chelsea, le FC Barcelone, Manchester City et le PSG selon le quotidien transalpin. Actuellement, Paris possède trois défenseurs centraux, mais en l’absence de Thiago Silva, Marquinhos et encore moins Kimpembe n’ont pas su se montrer totalement impériaux. Acheté 40 ME il y a six mois de cela, Bonucci ne sera toutefois pas bradé, sans compter le fait qu’il possède l’un des meilleurs contrats de Serie A.