PSG : Une arnaque du mercato sur le dos de Paris ? Il ose !

Affirmant être en contact avec le PSG, Dodô a fait le buzz en ce début de semaine. Mais les choses ne sont pas aussi simples que le joueur brésilien ne l'a dit.

Partant du principe que l’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, Dodô, le défenseur brésilien du Shakhtar Donetsk, avait confié il y a quelques jours dans la presse sportive de son pays qu’il faisait l’objet d’une lutte acharnée entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. En toute modestie, le défenseur de 21 ans, lié jusqu’en 2022 avec le club ukrainien, avouait qu’il n’avait que l’embarras du choix compte tenu de la puissance des deux équipes désireuses de le faire signer. Sur le papier, la venue de Dodô au PSG ne choquait pas plus que cela, Leonardo et Thomas Tuchel ayant convenu qu’il fallait recruter un latéral droit supplémentaire. Les propos du défenseur, arrivé du Coritiba FC au Shakhtar Donetsk en 2018, puis prêté une saison à Guimaraes, pouvaient donc coller à la réalité du prochain mercato parisien.

Cependant, ce mercredi, Le Parisien colle un gros coup de frein aux ambitions de Dodô. Le média francilien affirme en effet que ce contact entre le Paris Saint-Germain et le défenseur brésilien est totalement fictif et n’existe que dans la tête du joueur, ou plus probablement de celle de son agent. Leonardo n’envisage pas du tout de faire signer Dodô, et si le directeur sportif du PSG a peut-être pris des renseignements sur lui, cela n'a pas du tout dépassé ce stade, et en aucun cas Paris n’a entamé des négociations pour un défenseur dont la valeur est estimée à 4ME. Le représentant du joueur brésilien a juste voulu assurer la promotion de Dodô et faire grimper artificiellement son prix en évoquant des contacts avancés avec le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Une méthode comme une autre, mais qui ne changera pas la donne.