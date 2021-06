PSG : Un super latéral gauche à 35 ME, Paris est chaud

Dans : PSG.

Intéressé par Achraf Hakimi ou encore Kieran Trippier à droite, le PSG ne cracherait pas non plus sur un renfort au poste de latéral gauche.

Et pour cause, Juan Bernat peine à se remettre de son opération des ligaments croisés, et les autres joueurs du PSG à son poste sont loin de donner satisfaction. Que ce soit Layvin Kurzawa, Mitchel Bakker ou encore Abdou Diallo, personne n’a réellement fait l’affaire en l’absence de Juan Bernat cette saison. Pour cette raison, le Paris Saint-Germain explore quelques pistes afin de voir s’il est possible de se renforcer sans pour autant se ruiner au poste de latéral gauche. Et selon les informations obtenues par le quotidien Sport, une piste très sexy est creusée en Italie pour le Paris Saint-Germain. Elle mène à l’Atalanta Bergame, où le profil de Robin Gosens plaît énormément aux dirigeants franciliens.

L’international allemand, titulaire indiscutable de Joachim Löw à l’Euro, fait partie des cibles du PSG à ce poste de latéral gauche. Son prix n’a cependant rien d’un cadeau puisque pour s’attacher les services de ce très offensif défenseur de l’Atalanta Bergame, il faudra poser environ 35 ME sur la table. Outre le prix, un autre obstacle risque de contrarier les plans du Paris Saint-Germain, la concurrence. En effet, le FC Barcelone, qui cherche un concurrent à Jordi Alba pour la saison prochaine, est également venu aux renseignements auprès de l’Atalanta Bergame. La presse italienne annonce de son côté des intérêts de Manchester United et de Manchester City pour ce latéral moderne, très décisif depuis plusieurs années du côté de l’Atalanta. Autant dire que pour le PSG, la concurrence sera rude et pourrait être rédhibitoire, car un renfort à ce poste n’est pas prioritaire. Mais au cas où Robin Gosens ne trouverait pas d’accord avec les clubs intéressés, Leonardo pourrait se laisser tenter et passer à l’offensive en deuxième partie de mercato.