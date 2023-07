Joao Felix au Paris SG, le coup de pression

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

De retour à l'Atletico Madrid après un prêt de six mois à Chelsea, Joao Felix souhaite quitter la capitale espagnole. Le PSG semble intéressé mais n'a toujours pas fait d'offre pour le Portugais. Une course contre-la-montre est lancée.

Le calvaire continue pour Joao Felix. Recruté pour 126 millions d'euros par les Colchoneros en 2019, l'ancien prodige du Benfica Lisbonne n'a jamais justifié le montant de son transfert. Avec seulement 35 buts inscrits en 131 apparitions, Joao Felix peine à développer pleinement son immense talent. Pourtant, malgré la déception, l'attaquant de 23 ans conserve une belle cote sur le marché des transferts, notamment auprès du PSG qui apprécie fortement son profil. La presse espagnole affirme que Joao Felix souhaite évoluer dans une équipe compétitive mais pas à l'Atletico Madrid où sa relation avec Diego Simeone s'est détériorée ces dernières saisons. Marca explique que si Paris veut recruter le Portugais, il va falloir se dépêcher car la pré-saison commence bientôt et que d'autres clubs sont sur le dossier.

Paris n'a plus le temps pour Joao Felix

Outre le PSG qui lorgne l'international avec la Seleção (30 sélections), Aston Villa veut faire du Golden Boy 2019 la star de son équipe. Les Villans vont disputer l'Europe Conference League la saison prochaine et sont en train de monter une équipe très compétitive avec notamment les arrivées récentes de Pau Torres et de Youri Tielemans. Le PSG a donc de la concurrence mais garde une longueur d'avance en raison de sa participation pour la Ligue des Champions. Si Paris souhaite recruter Joao Felix, il va falloir agir rapidement car la pré-saison de l'Atletico commence le 24 juillet et aucun transfert ne sera possible pendant cette période, avec un déplacement lointain vers les Etats-Unis notamment. Le natif de Viseu sera un joueur de l'Atletico Madrid si Paris ou Aston Villa ne font pas d'offres concrètes dans les 10 prochains jours, ce qui permet de mettre un gros coup de pression dans ce dossier qui était pourtant pressenti pour se décanter au mois d'août, Joao Felix étant surtout un plan B pour de nombreuses formations européennes.