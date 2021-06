PSG : Bernat met Leonardo en alerte mercato

Dans : PSG.

Blessé pendant toute la saison, Juan Bernat n’a pas pu revenir à temps pour terminer l’exercice. Sa capacité à revenir à son meilleur niveau inquiète.

Titulaire indiscutable ces dernières saisons, Juan Bernat s’est gravement blessé en septembre dernier, se rompant les ligaments du genou. Une indisponibilité de six mois est en général constatée pour ce type de blessure. Mais huit mois après, l’Espagnol est loin d’être remis. Le latéral gauche un temps suivi par le Barça, a entre temps été prolongé jusqu’en juin 2025 par Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG va-t-il s’en mordre les doigts ? Pour le moment, l’état de santé de Bernat inquiète huit mois après sa blessure. S’il avait repris la course en mars, sa lente rééducation avait déjà forcé le Paris SG à ne pas l’inscrire sur la liste des joueurs disponibles pour la Ligue des Champions. Mais surtout, le retour vers les terrains a été interrompu quelques temps plus tard. Et début mai, Juan Bernat s’est présenté avec des béquilles à un évènement organisé par le PSG pour un sponsor, raconte L'Equipe.

L’Espagnol a connu des difficultés pour tenir sa place debout pour des photos ou des besoins publicitaires, signe tout de même qu’un retour en pleine forme à la reprise de l’entrainement dans un mois est loin d’être gagné. Le Paris SG a en tout cas pris cela en compte. Alors que Kurzawa et Bakker n’ont pas l’étoffe d’un titulaire à ce poste, seul Abdou Diallo a donné satisfaction en l’absence de l’ancien du Bayern Munich. Une situation qui est à même de provoquer le réveil de Leonardo à ce poste pour le marché des transferts. Le PSG pourrait ainsi se retrouver avec quatre arrières gauches dans son effectif, même si, pour des raisons différentes, les récentes prolongations de Kurzawa et Bernat, n’auront pas permis de régler le problème à ce poste.