PSG : Adieu Emirates, le groupe Accor devient sponsor maillot de Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce jeudi matin, le Paris Saint-Germain a annoncé que le groupe hôtelier Accor, dirigé par Sébastien Bazin, ancien patron du PSG, devenait le sponsor maillot du club de la capitale à la place d'Emirates la saison prochaine. Ce contrat, dont la durée totale n'a pas été communiquée, permettra à Accor de mettre en valeur ALL, son programme de fidélité auprès de ses 265 millions de clients. Aucun montant n'a été donné, mais preuve de l'importance de la chose, Nasser Al-Khelaifi tiendra une conférence de presse en présence de Sébastien Bazin ce vendredi au Parc des Princes. On sait cependant que le contrat devrait dépasser les 50ME par an, soit nettement mieux que le contrat actuel qui portait sur 35ME par saison.

« Accor et le Paris Saint-Germain annoncent aujourd’hui la conclusion d’un accord global pluriannuel. ALL (Accor Live Limitless), le nouveau programme de fidélité lifestyle de Accor, deviendra partenaire majeur et sponsor maillot officiel du club à compter de la saison 2019/2020. Ce partenariat réunira l’un des clubs de football connaissant la croissance la plus rapide au monde à un leader et pionnier du secteur de l’hôtellerie. Les 265 milllions de clients Accor viendront rejoindre les 395 millions de fan qui suivent le Club et ses joueurs sur les réseaux sociaux à travers le monde », indique le Paris Saint-Germain dans un communiqué.