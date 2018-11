PSG : Un signal d'alarme très clair pour Kylian Mbappé ?

Dans : PSG, Equipe de France.

Ce n'est pas lui faire injure que de dire que Kylian Mbappé est totalement passé à côté du match Pays-Bas - France, l'attaquant du Paris Saint-Germain étant au diapason de ses coéquipiers tricolores. Mais forcément on attend toujours plus d'un tel prodige, qui plus est candidat sérieux au Ballon d'Or 2018. Mais comme l'a confié Eric Rabesandratana sur France-Bleu Paris, Kylian Mbappé s'est peut-être un peu trop dispersé depuis le Mondial, et il doit vite revenir à l'essentiel afin d'éviter ces trous d'air connus avec les Bleus, mais aussi parfois avec le PSG.

Car pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne doit pas s'habituer à ce genre de prestation insipide. « Kylian Mbappé m’a beaucoup déçu contre les Pays-Bas. Il a été assez transparent. Il a traversé ce match avec quasiment aucune action à son compte. J’ai eu l’impression de retrouver le Kylian qu’on a parfois avec le PSG en Ligue des champions contre les gros, qui n’arrive pas à élever son niveau de jeu. Même un Griezmann pas bon a été plus en vue que Mbappé. Vendredi, c’était rien du tout. On a l’impression qu’il s’est un peu perdu dernièrement avec toutes ces sollicitations. Il a perdu l’essentiel, le football, la concentration sur le terrain. Il doit prendre du recul et se concentrer sur le jeu. Il doit aussi anticiper le coup de fatigue logique qu’il va avoir après une Coupe du monde. Il ne doit pas aller à droite, à gauche, et se concentrer sur le terrain », a prévenu Eric Rabesandratana, qui compte bien sur Kylian Mbappé pour vite se remettre dans le droit chemin avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France.