PSG : Un seul club de Ligue 1 résiste encore à Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

A seulement 20 ans, Kylian Mbappé commence à entrer dans le rayon statistiques de joueurs comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Ces dernières années, il a souvent été questions des habitudes prises par le Portugais et l’Argentin, qui marquent quasiment à chaque match, et ont fait tomber toutes les défenses d’Espagne, du moins quand CR7 y évoluait encore. Ce vendredi, Mbappé a trouvé la faille lors de son entrée en jeu en fin de match face à Nice, d’un tir à ras de terre qui a fait mouche. Sur les 19 adversaires de Ligue 1, le Gym est devenu le 18e club a avoir encaissé au moins un but signé Kylian Mbappé. Il ne reste plus qu’une formation dans le championnat de France qui n’a pas été victime du Français, il s’agit de Brest.

L’ancien monégasque n’a pas de reproche à se faire, puisqu’il n’a jamais affronté l’équipe bretonne dans sa carrière. Mais si jamais il parvenait à trouver la faille le 9 novembre prochain à Francis-Le-Blé, il effectuerait un « grand chelem » remarquable, et qui montre tout simplement que « KM » n’épargne absolument personne dans le football hexagonal. S’il confirme sa bonne forme entrevue en fin de rencontre à Nice, c’est largement dans les cordes de l’attaquant du PSG.