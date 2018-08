PSG : Un salaire monstrueux pour Rabiot, Al-Khelaifi prêt à craquer ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

A un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est dans une position de force pour négocier la prolongation de contrat tant espérée par Nasser Al-Khelaifi. Car en plus, le milieu de terrain français du Paris SG fait l'objet d'une pression amicale mais permanente du FC Barcelone qui souhaite le faire venir dès cet été. Pris entre deux feux, Adrien Rabiot va cependant devoir trancher un jour ou l'autre, et si le Barça a forcément des atouts sportifs, le PSG a à la fois des moyens financiers mais également un côté affectif pour le joueur formé à Paris et qui apprécie le club et la ville.

Pour essayer de rafler la mise, le président du Paris Saint-Germain pourrait faire une offre financière colossale à Adrien Rabiot en alignant son salaire sur celui de Marco Verratti. Selon Le Parisien, les choses vont dans ce sens ces derniers jours. « Antero Henrique, directeur sportif, mis en échec sur ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi se retrouve désormais seul en première ligne. Ses armes de séduction ? Des mots pour fleurir un « projet sportif ambitieux » et des chiffres, ceux qui ornent un nouveau contrat, pour faire vraiment réfléchir. Al-Khelaïfi est-il prêt à aligner son salaire sur celui d’un Marco Verratti (800 000 € bruts mensuels) ? C’est une option tout à fait crédible. Mais pas sûr que cela soit suffisant », explique le quotidien francilien, qui affirme que le clan Rabiot est actuellement en pleine réflexion et également en pleine incertitude.