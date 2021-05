PSG : Un rouge pour son tacle fou, Domenech félicite Kimpembe

Dans : PSG.

Presnel Kimpembe l’a déjà prouvé lors du match à Lille, il sait se sacrifier pour le collectif.

Mais autant face au LOSC, il avait su réaliser une action d’éclat en sauvant son camp d’un tacle désespéré mais propre pour arrêter une contre-attaque, autant cela n’a pas été aussi parfait à Rennes. Dans une fin de match haletante, Jérémy Doku était parti à vive allure le long de la ligne de touche, et le champion du monde l’a littéralement découpé d’un tacle dangereux et en retard. Le défenseur central a écopé d’un carton rouge difficile à contester, obligeant son équipe à tenir la fin de la rencontre à 10 contre 11 pendant quelques minutes. Un geste qui a rapidement été mis sur le compte de l’énervement incessant des Parisiens en fin de match, dès lors que le scénario ne tourne pas en leur faveur. Mais comme souvent, Raymond Domenech a une autre version. Pour l’ancien sélectionneur national, Kimpembe a tout simplement évité au PSG une défaite, avec ce tacle à 60 mètres de son but, alors que Doku était tout de même très loin d’avoir un but tout fait devant lui.

« Pochettino devrait presque remercier Kimpembe car s’il ne le prend pas là, il n’y a plus personne derrière. Doku a 50 mètres tranquille pour savoir où il va mettre le but. La situation est connue par Kimpembe et il sait qu’il doit prendre quelque chose. Il peut pas le laisser partir. Quand il court comme ça, il a vu qu’il n’y a plus personne derrière. Il n’a plus qu’à aller tout droit. C’est un sacrifice car il part tout seul au but et plus personne ne peut le rattraper », a assuré sur La Chaine L'Equipe un Raymond Domenech pour qui Kimpembe a sauvé un point au PSG par cette faute spectaculaire. Impossible de savoir ce que Doku, dont la rapidité est indiscutable - tout comme sa maladresse dans le dernier geste - aurait fait face à Keylor Navas, mais Raymond Domenech, en bon ancien défenseur rugueux, a visiblement apprécié le sacrifice de Presnel Kimpembe ce dimanche au Roazhon Park.