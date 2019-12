PSG : Paredes, Meunier… Un double échange avec la Juve en discussions

Dans : PSG.

Enfin convaincant depuis quelques matchs, Leandro Paredes pourrait quand même quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. L’Argentin fait effectivement l’objet de discussions avec la Juventus Turin pour un échange.

Contrairement à ce qu’annonce Leonardo, le mercato hivernal du Paris Saint-Germain ne sera peut-être pas aussi calme que prévu. Le directeur sportif est satisfait de l’effectif à la disposition de Thomas Tuchel. Mais cela ne l’empêche pas de rester à l’affût en cas d’opportunité dans l’entrejeu. En effet, le dirigeant estime que le milieu parisien manque d’un joueur de plus grande taille. Le Brésilien a donc activé ses réseaux qui ont attiré son attention sur la piste Emre Can (25 ans).

Un dossier a priori accessible dans la mesure où l’Allemand, barré par la concurrence à la Juventus Turin, n’entre pas dans les plans du coach Maurizio Sarri. Mais l’ancien joueur de Liverpool ne sera pas pour autant bradé, alors que le Paris Saint-Germain réserve ses liquidités pour la prolongation de son attaquant Kylian Mbappé. Du coup, Leonardo aurait proposé un échange avec Leandro Paredes, révèlent nos confrères de RMC.

De Sciglio toujours ciblé

L’information peut paraître étonnante mais rappelons que l’Argentin, malgré son temps de jeu en hausse et ses meilleures performances, serait favorable à un départ. Cela tombe bien, la Juve fait partie de ses nombreux prétendants sur le marché des transferts. La Vieille Dame, c’est aussi le club avec lequel Leonardo négocie de nouveau un possible échange entre le latéral droit Thomas Meunier, dont le contrat expire en juin prochain, et l’Italien Mattia De Sciglio. Sur la passerelle entre Paris et Turin, il pourrait donc y avoir du mouvement.