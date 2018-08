PSG : Un retour, deux départs, ça secoue en interne !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain s'agite ce mercredi dans les coulisses. Et cela s'est concrétisé par l'officialisation du départ de Carles Romagosa, directeur technique du PSG depuis 3 ans, et de son adjoint David Hernandez. Carles Romagosa était arrivée au Paris SG en provenance du FC Barcelone, et cela avait provoqué le départ de Bertrand Reuzeau, qui n'avait pas d'atomes crochus avec le technicien espagnol. Dans un étonnant chassé-croisé, Bertrand Reuzeau, qui a quitté l'AS Monaco il y a quelques semaines, retrouve ce mercredi ses fonctions au Paris Saint-Germain.