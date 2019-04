PSG : Un Président avec le maillot de Neymar, l'image fait scandale

Les mondes de la politique et du football croisent souvent leurs chemins respectifs tout au long d’une saison.

En France, le président de la République remet la Coupe de France aux vainqueurs. D’autres personnages politiques sont très proches des clubs, à l’image de Nicolas Sarkozy avec le PSG. Mais au Brésil, le lien entre le ballon rond et la politique a atteint un autre stade. Puisque samedi, Jair Bolsonaro s’est baladé en moto dans les rues de São Paulo… avec un maillot parisien de Neymar sur le dos. Un acte loin d’être anodin, car le Ney est l’une des personnalités préférées des Brésiliens. Avec cela, le chef d’État souhaite probablement augmenter son capital sympathie, alors que l’homme d’extrême droite ne fait pas l’unanimité.

Pourtant, la star du PSG n’avait pas spécialement soutenu le successeur de Michel Temer pendant la campagne, au contraire de nombreux joueurs brésiliens comme Lucas. Malgré tout, les deux Auriverdes se sont rapprochés depuis l’élection de Bolsonaro. Le mois dernier, le président avait déjà fait un appel du pied au Ney en l’invitant à venir en Israël aux côtés de Benjamin Netanyahou. Des faits qui ne plaisent pas à tout le monde, mais contre sa volonté ou pas, Neymar reste un bel atout de poids pour redorer une image bien controversée. Au grand dam du PSG...

Fato inusitado:



Isto é Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, dando um passeio de moto com uma camisa do PSG.



Não sei o que falar. pic.twitter.com/haIKHvasuY